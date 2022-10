Liga : Javier Tebas tacle Florentino Pérez

Lors de l'Assemblée des partenaires ce dimanche, le président du Real Madrid a encore défendu la Super Ligue et a eu des mots pour Al-Khelaifi entre autres. Il s'est aussi payé la Liga. En comparant la ligue espagnole avec d'autres sports, il a avancé : « comment La Liga peut-elle fêter avec succès la vente de son produit au même prix qu'il y a quatre ans, alors que nous sommes dans un contexte d'inflation ? La perte d'abonnés dans les canaux de paiement a chuté de 40% et la solution est... d'augmenter les prix. Rendre plus cher pour ceux qui restent » rapporte Marca.

Des propos qui n'ont évidemment pas plu au président de cette dernière, Javier Tebas, qui a réagi publiquement, sur son compte Twitter : « des erreurs de pommes et d'oranges en comparant d'autres cultures (NFL) et sports (Federer/Nadal). Ses données et son analyse de marché sont des compteurs de bar. Florentino Pérez ne nous protège pas ! ».