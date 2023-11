AC Milan - PSG : le terrible naufrage de Manuel Ugarte

C’est officiel : le Paris Saint-Germain n’y arrive décidément pas à l’extérieur cette saison en Ligue des Champions. Après s’être faits méchamment cogner sur la pelouse de St James Park contre Newcastle (4-1) il y a quelques semaines, les Parisiens ont une nouvelle fois chuté ce mardi soir, loin du Parc des Princes, sur la pelouse de San Siro en Italie contre l’AC Milan (2-1), qu’ils avaient pourtant maîtrisé en France (3-0) avec une solide domination et un contrôle complet. Pour cette 4ème journée, les joueurs de Luis Enrique ont été incapables de répondre au jeu puissant et agressif des Rossoneri et au pressing intense installé sur le bloc du milieu. Dans le viseur, Manuel Ugarte représente le symbole d’une équipe et d’un collectif qui n’a jamais su se montre cohérent sur la longue mardi soir, en souffrant dans l’entrejeu. La fougue de Zaïre-Emery et la polyvalence de Vitinha ne semblent pas s’être invitées en Lombardie.

«On a passé un match difficile avec l’ambiance et tout. Mais on doit faire mieux. On n’a pas réussi à faire notre jeu, on est entré dans celui de Milan. Cela nous a pas permis d’avoir le contrôle. Nous voulons contrôler le match en seconde période. Le but a tout changé. Notre idée de jouer doit rester la même mais c’est dur de trouver les espaces et avoir la patience pour le second but. C’est encore chaud, c’est dur d’avoir un avis précis mais c’est triste», a analysé le meilleur portugais, Vitinha après la rencontre au micro de Canal+, auteur d’une prestation plus que moyenne. Le jeune Warren Zaïre-Emery eu plus de difficultés hier soir, même s’il n’a pas réalisé d’erreurs criantes. Mais l’Uruguayen, Manuel Ugarte est à l’unanimité celui qui s’est raté mardi soir avec un grand nombre de fautes, incapable de suivre les assauts offensives milanaises. Et comme souvent, le PSG ne va pas à l’extérieur en Ligue des Champions, et encore moins sans l’activité de son milieu. Comme les Magpies, les Rossoneri ont été plus efficaces dans les duels, plus généreux dans l’effort et plus concentrés sur la fin.

Paris voyage mal

En effet, habituellement l’une des forces parisiennes cette saison et auteur d’un début de campagne surprenante, le bloc parisien a complètement été dépassé par les événements ce mardi soir. Un constat également partagé par le défenseur Marquinhos quelques minutes après le coup de sifflet final : « on a poussé pour revenir sans réussir. Milan s’est mis ensuite plus derrière, on avait moins d’espaces qu’en début de match. Ils ont bien défendu et ils ont su quoi faire pour nous bloquer. C’était important de venir ici et l’emporter. Il ne faut pas lâcher, se qualifier et gérer les choses qu’on peut améliorer à l’extérieur», s’est-il alors expliqué au micro de Canal+. Et si le trio offensif parisien a eu bien du mal à se montrer efficace, c’est également parce que le trident du milieu n’a pas su remplir son rôle de liant pour relancer rapidement et proprement.

En ligne de mire, le milieu uruguayen, Manuel Ugarte qui a semblé, pour l’une des rares fois de la saison, perdu dans l’entrejeu et surtout en manque d’intensité, d’agressivité et d’énergie face aux troupes affamées de Stefano Pioli, à l’image de treize duels perdus sur seize au total. Ce qui a empêché le PSG de reprendre le contrôle et le rythme de la rencontre : «On a marqué les premiers mais après ça on n’a pas réussi à contrôler le match. C’était vraiment serré. La bataille du milieu? Ils ont fait un grand match en face, ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions», a tenu à préciser Luis Enrique en conférence de presse à San Siro. En tout cas, le Paris Saint-Germain doit vite se remettre la tête à l’endroit et cela tombe bien, la prochaine rencontre se jouera à domicile contre Newcastle qui avait écrasé Paris à St James Park.