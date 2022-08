Pablo Longoria fait l'état des lieux du mercato de l'OM

La suite après cette publicité

L'OM vit une période très agitée. Entre les mauvaises prestations lors de cette pré-saison, l'ambiance délétère entre Igor Tudor, le nouvel entraîneur, et l'effectif et la polémique sur la possible venue de Jordan Veretout née d'une affaire extrasportive, c'est peu de dire qu'il y a avis de tempête sur le Vélodrome. Les transferts justement, Pablo Longoria a profité de la présentation des 4 nouvelles recrues (Clauss, Suarez, Blanco et Tavares) pour faire un point sur le mercato de son club.

«On a un peu trop de joueurs, on voudrait que le groupe de l'équipe première soit de 22 joueurs, assure le président marseillais en préambule. On a besoin de joueurs qui arrivent mais il faut faire sortir aussi des joueurs. Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août. Veretout, Sanchez, ce sont des joueurs de niveau international, de très hauts niveaux, mais je n'aime pas parler de joueurs individuellement, ils sont sous contrat actuellement dans d'autres clubs et on doit les respecter.»

Longoria confirme pour Dieng

Jordan Veretout, malgré la polémique, mais aussi Alexis Sanchez sont donc les probables futurs recrues de l'OM, même si Longoria a refusé d'en dire davantage. En revanche, il a prévenu. Pour accueillir de nouveaux éléments, il faut aussi faire de la place en vendant ceux dont Tudor ne souhaite pas. On pense ici à Jordan Amavi, mis au placard sans avoir eu son mot à dire, et surtout Bamba Dieng. L'attaquant a été placé sur la liste des transferts alors qu'il souhaite rester au club.

Selon Longoria, ce choix est purement sportif de la part du technicien croate. «Dans le football, il n'y a pas de passé, c'est maintenant, le prochain match, pas ce que tu as fait hier. On connaît le joueur. Il a un vrai talent, de la valeur, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne», explique-t-il pour évoquer le cas de l'international sénégalais. Des propos qui scellent plus ou moins l'avenir du jeune Dieng, lui dont la cote est plutôt élevée sur le marché, notamment à Benfica comme nous le révélions.