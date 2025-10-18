Notthingham Forest : contacts établis avec Roberto Mancini

Selon The Athletic, Nottingham Forest a pris contact avec Roberto Mancini en tant que potentiel remplaçant pour le poste de manager après le licenciement d’Ange Postecoglou ce samedi. L’entraîneur italien de 60 ans, passé par Manchester City, a été approché alors que Forest cherche un nouveau coach après une série de mauvais résultats, dont une défaite (3-0) à domicile contre Chelsea, qui a précipité le départ de Postecoglou ce samedi L’Australien n’a pas remporté un seul match lors de ses huit premiers matchs à la tête du club, suscitant des chants de «sacked in the morning» de la part des supporters. Après la démission de Nuno Espirito Santo en septembre, Forest se trouve actuellement en quête de son troisième entraîneur de la saison.

Parallèlement, l’ancien entraîneur d’Everton et de Burnley, Sean Dyche, est également un candidat pour ce poste. Mancini, qui a remporté un titre de Premier League avec Manchester City en 2012 et l’Euro avec l’Italie en 2020, a une riche expérience en club et en sélection, notamment avec Galatasaray, Inter Milan, et plus récemment avec l’Arabie Saoudite. Sa dernière expérience à la tête de la Nazionale s’est terminée sur un échec, avec l’Italie ne parvenant pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Nottingham Forest, actuellement 18e de Premier League avec une seule victoire en huit matches, espère trouver un nouveau manager capable de redresser la situation avant d’affronter Porto en Ligue Europa ce jeudi.