«Un bouc émissaire facile de la crise» : l’Égypte vole au secours de Mohamed Salah avant le PSG

En Égypte, la mise à l’écart de Mohamed Salah face au Paris Saint-Germain est très mal passée. Voir la plus grande star du football égyptien rester sur le banc durant l’intégralité du quart de finale aller de Ligue des Champions a suscité incompréhension et frustration dans son pays, où beaucoup ont eu le sentiment d’un traitement injuste réservé à l’attaquant de Liverpool. Au-delà de la simple décision sportive, certains médias locaux ont évoqué une forme d’humiliation pour celui qui incarne depuis des années l’ambition du football égyptien sur la scène européenne. La défaite (2-0) des Reds au Parc des Princes, conjuguée à l’absence totale de Salah, a ainsi nourri les critiques contre les choix d’Arne Slot, accusé d’avoir privé son équipe de son joueur le plus capable de faire basculer un grand rendez-vous. Car sur le terrain, Liverpool est apparu totalement dépassé dans la capitale française. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Reds ont terminé la rencontre avec 26 % de possession et aucun tir cadré. Un bilan offensif particulièrement inquiétant à ce niveau de la compétition. La décision de ne pas utiliser Salah a rapidement cristallisé les débats autour de la stratégie adoptée par Slot. Une justification qui n’a toutefois pas suffi à dissiper les interrogations, tant l’expérience européenne et la capacité de l’Égyptien à créer la différence auraient pu représenter une solution pour un Liverpool incapable d’exister offensivement.

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Pourtant l’ailier de 33 ans continue d’afficher une production précieuse dans un effectif en pleine transition. Surtout, son but et son activité ont redonné de la confiance à un Liverpool qui doit désormais renverser la situation face au PSG mardi soir à Anfield. « Il a inscrit un but dont il a le secret dès son premier match à Anfield depuis l’annonce de son départ et a constamment menacé le flanc droit. Il a quitté le terrain sous une ovation bien méritée », écrivait le Liverpool Echo samedi soir. Même son de cloche pour le Daily Mail qui placarde sans ménagement le récit suivant : « Mohamed Salah a inscrit son 256e but sous le maillot des Reds, tandis qu’Anfield savourait chaque dernier instant de cette glorieuse union entre les supporters et l’idole du Kop qu’ils surnomment le Roi Égyptien, pour son premier match à domicile depuis l’annonce de son départ prochain ». Le journal The Sun va même plus loin avec quelques envolées lyriques : « Salah a répliqué quatre minutes plus tard, livrant une performance comme il en avait toujours l’habitude avant cette campagne de crise et d’accusations de trahison. Son pied gauche portait l’empreinte de la majesté, un rappel de la façon dont il a régné sur Anfield pendant si longtemps, et des raisons de cette domination ». Un rebond qui a évidemment plu à la presse anglaise, mais qui a aussi interpellé l’Egypte, toujours très attentif au quotidien de sa star et capitaine de la sélection, surtout avant la Coupe du Monde 2026.

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Un traitement humiliant qui passe mal

Dans une rencontre où les Reds devront forcément se montrer beaucoup plus entreprenants, la présence de Mo Salah semble presque inévitable si les Reds veulent renverse le mastodonte parisien de Luis Enrique. « Si vous demandiez à n’importe quel fan de Liverpool, ou de l’Angleterre en général, ou de l’Égypte en particulier, ils vous diraient que Salah commencerait étant donné son rôle crucial dans l’alignement des Reds et sa capacité exceptionnelle à décider de grands matchs comme celui contre le Paris Saint-Germain. Cependant, il semble que l’entêtement de Slott lui ait coûté une défaite 2-0, car il n’a pas réussi à marquer un seul tir sur la cible tout au long des 90 minutes. Slott a certainement réalisé son erreur, surtout après l’avoir commencé aujourd’hui contre Fulham, où il a marqué un but dans son propre style unique. Bien que ce soit la saison la moins réussie de Mohamed Salah, il est toujours capable de décider d’un match pour Liverpool à tout moment », nous confie Magdy Salama, journaliste égyptien pour les médias El Balad et Al Qahera News. Il est clair que le traitement humiliant donc il a été victime a bien évidemment choqué en Egypte comme à Liverpool. Surtout que Salah a entamé son tour d’adieu et ce choc face au PSG pourrait bien être l’une de ses dernières rencontres de Ligue des Champions, puisque la question de son avenir est sur toutes les bouches.

Annoncé en Italie, aux Etats-Unis mais surtout en Arabie saoudite, Mo Salah ne manque pas de portes de sortie. Et en Egypte aussi, le futur de son international continue de faire couler beaucoup d’encre. «Je pense que Mohamed Salah méritait un meilleur traitement, en particulier de la part de la direction et des entraîneurs du club. La mauvaise saison de Liverpool a fait de Salah un bouc émissaire pour les mauvaises performances de l’équipe, mais à mon avis, ce n’était pas sa faute. Le départ de joueurs influents comme Trent Alexander-Arnold et Luis Diaz, ainsi que le déclin dans la forme des milieux de terrain, ont affecté toute l’équipe. En fin de compte, cependant, Salah a choisi de partir en bons termes et de commencer à réfléchir à un nouveau défi. Certainement, Mohamed Salah n’a pas encore décidé de sa prochaine destination. Je crois qu’il est capable de poursuivre sa carrière en Europe, que ce soit en Espagne, en France ou en Italie. Personne ne peut nier l’immense talent de Salah, et bien qu’il y ait des offres de l’Arabie saoudite et des États-Unis à l’horizon, on s’attend à ce qu’il décide de sa prochaine décision dans les prochains jours, en particulier avant la Coupe du Monde», a conclu le journaliste égyptien à notre micro. En tout cas, les projecteurs pourraient bien être braqués sur le Pharaon de 33 ans mardi soir, à moins qu’Arne Slot le laisse, une nouvelle fois, de côté.