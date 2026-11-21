Rafael Nadal rejoint officiellement le conseil d’administration du Real Madrid. La légende du tennis espagnol a été proposée par Florentino Pérez pour intégrer l’instance dirigeante du club merengue, lors des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire organisées ce samedi à la Ciudad Real Madrid. Déjà membre d’honneur de la Maison Blanche, l’ancien numéro un mondial «a suivi les travaux depuis la table du conseil d’administration, aux côtés du président madrilène».

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« Je suis sûr que pour nous tous, c’est une fierté d’avoir parmi nous une personnalité de la dimension sportive et humaine de Rafael Nadal », a déclaré le président du Real Madrid, avant de demander aux membres présents l’autorisation de l’accueillir immédiatement au sein du conseil. La proposition a été accueillie par une grande ovation, permettant à Nadal de rejoindre la table présidentielle. Sa nomination doit désormais être ratifiée lors de l’Assemblée générale extraordinaire. Une nouvelle responsabilité pour celui qui n’a jamais caché son attachement au club madrilène.