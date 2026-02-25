L’UEFA rembarre Benfica pour Gianluca Prestianni

Plus tôt cette semaine, on apprenait la suspension provisoire de Gianluca Prestianni par l’UEFA, et ce pour une durée d’un match, suite à cette fameuse affaire de racisme avec Vinicius Jr lors du match aller entre Benfica et le Real Madrid. Le club portugais a aussitôt fait appel.

La suite après cette publicité

Un appel qui vient d’être refusé par l’UEFA, comme l’indiquent divers médias dont la Cadena SER. José Mourinho - suspendu lui aussi à cause d’un rouge à l’aller - devra donc bien se passer de l’Argentin pour cette rencontre où les Lisboètes tenteront de remonter la défaite 1-0 du premier round.

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.