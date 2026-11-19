C’est déjà une conséquence de ses 114 infractions financières aux règles de la régulation en Premier League. Selon le Financial Times, Manchester City se trouvait en négociations avancées avec Apollo, organisme financier américain, pour un prêt de 2 milliards de dollars (1,82 milliard d’euros), jusqu’à ce que ce dernier fasse marche arrière en raison des sanctions encourues par le club anglais. Les Skyblues ont fait appel dans cette affaire. Sa demande sera examinée à la mi-décembre. Des sanctions sont attendues durant l’année 2027.

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« Le groupe de capital-investissement américain était dans les dernières étapes de la négociation du prêt au City Football Group, mais l’accord a échoué après qu’une décision de septembre a reconnu Manchester City coupable d’avoir artificiellement gonflé sa situation financière de plus de 900 millions de livres sterling sur neuf ans, selon des personnes au fait de l’affaire », écrit le média anglais dans ses colonnes, précisant un peu plus loin que « l’échec des négociations avec Apollo (Global Management) souligne l’incertitude qui plane sur l’avenir financier de Manchester City. (…) Le prêt d’Apollo aurait permis au groupe, qui possède également des clubs en Europe, en Amérique et en Asie, de bénéficier de liquidités supplémentaires et aurait également servi à refinancer ses lignes de crédit existantes. » L’incertitude quant à l’avenir du club ne plaît pas au monde économique.