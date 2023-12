PL : Tottenham gifle Newcastle et se relance

Opposé à Newcastle dans le cadre de la 16e journée de Premier League, Tottenham, qui restait sur cinq matches sans victoire, s’est relancé (4-1) ce dimanche au Tottenham Hotspur Stadium. Portés par une réalisation de Destiny Udogie peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 26e), les Spurs ont globalement dominé les débats. Quelques instants avant la pause, les hommes d’Ange Postecoglou doublaient même la mise par l’intermédiaire de Richarlison qui passait devant Bruno Guimaraes pour tromper Martin Dubravka (2-0, 37e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Tottenham 30 16 10 9 3 4 33 23 7 Newcastle 26 16 12 8 2 6 33 21

Au retour des vestiaires, Richarlison s’offrait un doublé (3-0, 60e) alors que Brennan Johnson était lui tout proche d’aggraver le score mais sa frappe terminait sur le poteau des Toons (62e). Finalement, Son y allait, lui aussi, de son but en transformant un penalty dans les derniers instants (4-0, 85e, sp). Malgré la réduction du score signée Joelinton (4-1, 90+2e), les Spurs renouaient avec le succès et chassaient ainsi certaines angoisses apparues ces dernières semaines. Au classement, Tottenham pointe à la 5e place, à cinq longueurs du troisième, Aston Villa. De son côté, Newcastle - qui s’apprête à jouer son avenir en Ligue des Champions - retombe dans ses travers et reste bloqué au 7e rang.