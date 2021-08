Le Celtic annonce le départ d'Olivier Ntcham

Après un prêt infructueux du côté de l'Olympique de Marseille, Olivier Ntcham (25 ans) a fait son retour au Celtic mais c'est pour mieux repartir. Le club écossais vient d'annoncer le départ du milieu de terrain français via une rupture de contrat. Reste à savoir où il jouera.

Très proche de l'AEK Athènes il y a quelques semaines, il n'a finalement pas pris le chemin de la Grèce. Les négociations avaient pris du plomb dans l'aile. Ntcham était présent hier au Stade Vélodrome pour assister à la victoire de ses anciens partenaires en match amical face à Villarreal.

The club can confirm that Olivier Ntcham’s contract with #CelticFC has come to an end.



Everyone at the club wishes Oli nothing but success for the future 🍀 pic.twitter.com/BRgY7xb7VJ