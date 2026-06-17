Coupe du Monde 2026, Algérie : la soirée catastrophique de Luca Zidane

Pour ce premier choc du groupe J entre l’Argentine et l’Algérie, Luca Zidane était forcément attendu au tournant. « Recruté » par les Fennecs juste avant la CAN 2025, le portier de Grenade a fait couler beaucoup d’encre. A-t-il été choisi pour son nom ? A-t-il réellement les capacités à tenir sa place dans les cages ? Lors de la dernière CAN, Luca Zidane avait plutôt tenu son rang. Mais hier, le joueur de 28 ans a vécu une soirée très compliquée. Avant la rencontre, le gardien algérien assurait attendre ce moment avec impatience.

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Un naufrage sous les yeux de Zinedine Zidane

«On est prêts physiquement et mentalement, c’est le plus important. On attend ce match avec impatience. On est prêts physiquement et mentalement, c’est le plus important. On attend ce match avec impatience. On sait que ne pas encaisser de but est déjà un grand pas dans un match. Nous allons essayer d’être solides défensivement et, avec les qualités offensives que nous possédons, nous pourrons leur faire mal. Messi fait partie de l’élite. Jouer contre les meilleurs est quelque chose que nous recherchons depuis l’enfance.»

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Eh bien le moins que l’on puisse dire, c’est que Luca Zidane a pu admirer Messi de près, de très près même, sous les yeux de son illustre père venu assister au match. Certes, le fils de Zizou n’est pas le premier ni le dernier gardien à prendre la foudre face à la Pulga, mais Zidane risque de se souvenir pendant un certain temps de son premier match de Coupe du Monde. Battu une première fois par le numéro 10 argentin dès la 5e minute, le portier algérien avait pu souffler, Messi étant hors-jeu. La suite a été moins glorieuse. Mal placé sur l’ouverture du score de la Pulga (17e), Zidane a plombé les siens en relâchant un ballon dans les pieds de Messi pour le 2-0 (60e), avant de se faire crucifier une troisième fois à la 70e minute. À l’issue du match, Vladimir Petkovic n’a pas voulu accabler son joueur.

Accablé par les médias

« Ce n’est pas mon style de rejeter la faute sur un joueur ou un autre, mais je pense que nous avons commis un peu trop d’erreurs en permettant aux joueurs argentins d’avoir des positions de tir complètement libres face au but. Nous sommes conscients que nous jouions contre une grande équipe et que la moindre petite occasion allait s’avérer dangereuse. Nos adversaires méritent du crédit. Nous pouvons nous en vouloir, mais nous devons travailler là-dessus et tirer les leçons de ce qui s’est passé aujourd’hui. » Mais dans les médias, Luca Zidane a pris cher. Notre rédaction lui a attribué la note de 2/10 avec un commentaire acerbe.

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«sollicité rapidement, il a répondu présent avec une parade d’entrée. Problème : il s’est totalement troué sur la frappe de Lionel Messi sur laquelle il doit faire beaucoup mieux. Par la suite, il s’est réveillé légèrement en seconde période avec une parade sur Lautaro Martinez, avant de faire une autre erreur fatale sur une frappe puissante de Mac Allister qui a profité à Messi. Il ne peut rien faire sur le troisième but de la Pulga. Un match horrible qui a coûté la défaite à l’Algérie.» En Algérie, DZ Foot lui a mis un 3,5/10. « Il avait repris confiance au sortir d’un très bon match contre les Pays-Bas. Ce soir (ou ce matin), c’est sur l’ensemble des buts que sa responsabilité est engagée. Il aurait pu faire mieux, bien mieux ». Luca Zidane saura-t-il se relever mardi prochain contre la Jordanie ?