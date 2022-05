Eden Hazard annonce ne pas vouloir quitter le Real Madrid

À 31 ans, Eden Hazard est en train de boucler sa troisième saison au Real Madrid. En termes de trophées, le Belge a remporté deux championnats d’Espagne et deux Supercoupes d’Espagne. Samedi soir, il pourrait même soulever la première Ligue des Champions de sa carrière. Mais sur le terrain, l’apport du Diable Rouge a été quasi nul. En trois ans, il n’a été titularisé qu’à 28 reprises en Liga par exemple. Ces derniers temps, comme à chaque fin de saison depuis 2020, Hazard est donc logiquement annoncé sur le départ. Mais le flop à 160 M€ ne compte pas renoncer à son aventure madrilène. Sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2024, Hazard veut toujours s’imposer dans la capitale espagnole.

« L'opération s'est bien déroulée. Tout va bien pour l'instant. L'objectif était de prendre le temps de bien me soigner et de ne pas vouloir aller trop vite. J'ai commis des erreurs avec mes blessures ces dernières années. Le coach et le staff l'ont bien compris. (…) J'ai un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons au Real Madrid ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. Dès ce samedi, j'espère pouvoir me montrer. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer pour le Real Madrid et c'est toujours le cas », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Dernière Heure.