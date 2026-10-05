Menu Rechercher
Commenter 2
QSL

Joselu a trouvé son nouveau club

Par Matthieu Margueritte
Joselu @Maxppp

Joselu ne sera pas resté au chômage bien longtemps. Libre de tout contrat après deux ans passés au Qatar, au sein du club d’Al-Gharafa (28 buts, 5 passes décisives en 58 matches), l’attaquant espagnol âgé de 36 ans a retrouvé une écurie selon Marca.

La suite après cette publicité

Courtisé en Europe ainsi qu’en Espagne, l’ancien buteur du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 2024, va rester au Qatar pour s’engager avec la formation d’Al-Sailiya, actuelle dernière du classement de la Qatar Stars League. Il évoluera ainsi avec l’ancien Montpelliérain Younès Belhanda.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

QSL
Sailiya
Joselu

En savoir plus sur

QSL Qatar Stars League
Sailiya Logo Al Sailiya
Joselu Joselu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier