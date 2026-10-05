Joselu a trouvé son nouveau club

Joselu ne sera pas resté au chômage bien longtemps. Libre de tout contrat après deux ans passés au Qatar, au sein du club d’Al-Gharafa (28 buts, 5 passes décisives en 58 matches), l’attaquant espagnol âgé de 36 ans a retrouvé une écurie selon Marca.

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Courtisé en Europe ainsi qu’en Espagne, l’ancien buteur du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 2024, va rester au Qatar pour s’engager avec la formation d’Al-Sailiya, actuelle dernière du classement de la Qatar Stars League. Il évoluera ainsi avec l’ancien Montpelliérain Younès Belhanda.