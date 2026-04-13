Liverpool : Robertson explique clairement les raisons de son départ

Liverpool continue de tourner une page majeure de son histoire. Après le départ déjà acté de Mohamed Salah, c’est désormais Robertson qui a officialisé son départ à l’issue de son contrat, mettant fin à 9 saisons à Anfield. Le latéral écossais de 32 ans, devenu un cadre du vestiaire, a expliqué un choix mûri et assumé, lié avant tout à son temps de jeu : « c’est un accord mutuel, je veux jouer plus régulièrement », a-t-il confié selon The Athletic, confirmant que sa décision n’est pas conflictuelle, mais dictée par l’envie de rester compétitif.

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Dans un discours très transparent, Robertson a également levé toute ambiguïté sur sa situation contractuelle : « ça me soulage, je n’ai pas besoin de mentir sur mon avenir », expliquant qu’aucune offre de prolongation ne lui avait été soumise et que la décision avait été discutée en toute clarté avec le club. Le défenseur a insisté sur son niveau actuel : « j’ai encore la capacité de jouer, je l’ai montré cette saison », tout en ajoutant vouloir régler rapidement son futur afin d’aborder sereinement la suite, notamment la Coupe du Monde 2026. Pour le moment, c’est bel et bien Tottenham qui serait désormais en pole pour le récupérer libre cet été.