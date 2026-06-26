Un transfert à 70 M€ se prépare pour Bruno Guimarães

A 28 ans, Bruno Guimarães est l’une des valeurs sûres du Brésil pendant cette Coupe du Monde 2026. Si la presse auriverde parle surtout des cas Neymar Jr, Vinicius Jr et Endrick ces dernières semaines, le milieu de terrain est l’une des stars de l’ombre. Après trois journées, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais en est d’ailleurs à 3 passes décisives durant ce tournoi. Il est actuellement le meilleur dans ce domaine avec Michael Olise (France) et Alexander Isak (Suède), qui comptabilisent également 3 assists. Quoi qu’il en soit, Bruno G est un atout précieux pour la Canariñha avec laquelle il a déjà honoré 46 capes (3 buts).

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Il est tout aussi essentiel pour Newcastle. Un club qu’il a rejoint en 2022 après un passage réussi à Lyon. Chez les Magpies, il a su parfaitement s’intégrer et devenir un patron dans l’entrejeu mais aussi un leader et un capitaine. Cette saison, il a participé à 41 rencontres toutes compétitions confondues avec les Toons, dont 37 dans la peau d’un titulaire. Il faut noter qu’il a manqué 63 jours de compétitions et 14 matches en raison d’une blessure à l’ischio. En ce qui concerne ses statistiques, elles sont plutôt bonnes avec 9 buts et 8 assists.

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Arsenal pousse pour Bruno Guimarães

Collectivement, en revanche, il n’a pas pu aider son équipe à se qualifier pour la prochaine campagne de la Ligue des Champions. Un argument de poids pour les clubs intéressés par ses services. En mars dernier, The Sun avait évoqué des discussions avancées avec Manchester United pour un transfert de 80 M€. Le tabloïd anglais assure que les Red Devils pensent toujours à lui. Mais ils ne sont pas seuls. Ce vendredi, The Sun ajoute Arsenal à la liste de ses prétendants. Les Gunners ont entamé les discussions avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert cet été. Mikel Arteta veut renforcer son entrejeu et voit le Brésilien comme un renfort idéal. Au Brésil, Globo confirme des discussions pour le joueur, très apprécié par Andrea Berta qui avait déjà tenté de le recruter quand il travaillait à l’Atlético de Madrid.

La publication brésilienne va même plus loin en parlant d’une première proposition d’environ 64 M€ des champions d’Angleterre. Une offre refusée par Newcastle, qui ne veut pas lâcher son joueur comme le club l’a confié au Chronicle. Mais cela inquiète fortement les fans, qui se rappellent que le club avait déjà dit ça pour Alexander Isak qui a finalement signé à Liverpool. Ils ont donc peur que le Brésilien parte. D’autant qu’il en faudra plus pour décourager Arsenal, qui a déjà fait savoir qu’une nouvelle proposition sera faite selon Globo. AS a précisé que le joueur dispose d’une clause de 70 M€ cet été après l’échec d’une qualification en C1. Sous contrat jusqu’en 2028, Bruno Guimarães laisse tout cela entre les mains de ses agents et continue à se concentrer sur le Mondial.