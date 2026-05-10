Lens : la grande annonce de Pierre Sage pour son avenir

Auteur d’une saison historique sur le banc du RC Lens, Pierre Sage s’est confié au micro de Téléfoot et a évoqué sans détour son avenir. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais est notamment revenu sur la dynamique actuelle du club et sur la suite de son projet dans l’Artois. « On a négligé certains de nos principes, on a laissé de côté certaines de nos valeurs. Ce n’est pas à l’image de la saison parfaite qu’on aurait dû réaliser pour être encore plus ambitieux qu’on ne l’est aujourd’hui. C’est la différence entre un compétiteur et un champion », a-t-il d’abord expliqué.

La suite après cette publicité

Ensuite, sur la « patte Pierre Sage », l’intéressé a surtout insisté sur l’aspect humain et le management : « je suis simplement quelqu’un de passionné. Pouvoir disputer la Ligue des Champions avec Lens est totalement mérité, au-delà de l’équipe, pour tout le public. Il y a de grandes chances que je sois sur le banc lensois la saison prochaine. J’ai un contrat qui court sur deux années, mais vous savez, dans le football, tout va très vite. Je l’ai appris l’an dernier. »