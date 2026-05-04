Le FC Barcelone et Monaco pourraient négocier un deuxième transfert

Pour la saison prochaine, le FC Barcelone souhaiterait conserver João Cancelo, actuellement prêté par Al-Hilal. Seul souci, le club saoudien ne facilite pas les choses, obligeant les Catalans à explorer d’autres options. La priorité des Blaugranas se nomme Marc Cucurella. Le défenseur de Chelsea est une cible sans doute hors de prix pour le Barça (au moins 50 M€), mais le vainqueur de l’Euro 2024 avait clairement fait savoir qu’il aimerait retourner un jour dans son club formateur.

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«Il est clair que si de telles situations se présentent, elles sont difficiles à refuser, mais je devrais y réfléchir et en parler avec ma famille. Je n’y pense pas pour l’instant ; si cela arrive, nous verrons quelle décision prendre». Autre solution, autre Espagnol. Auteur de 14 buts et de 12 passes décisives en 44 matches cette saison avec le Bayer Leverkusen, le latéral de 30 ans est une autre option très sexy, mais selon UOL Esporte, il existerait une troisième option qui mènerait en Ligue 1 et plus précisément sur le Rocher.

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Ça discute entre le Barça et l’ASM

D’après le média brésilien, le Barça aurait un oeil sur Caio Henrique (28 ans). Les agents du latéral brésilien de l’AS Monaco auraient été contactés par les Culés et la formation princière ne serait pas contre une vente, à un an de la fin du contrat de l’ancien pensionnaire de l’Atlético de Madrid. Cependant, les Rouge et Blanc ne seraient disposés à négocier qu’à partir d’un montant de 15 M€ minimum. De quoi laisser penser que Monégasques et Barcelonais risquent de se parler très souvent en vue du prochain mercato.

Outre le dossier Caio Henrique, il convient de rappeler que les deux clubs pourraient échanger dans le cadre du transfert définitif d’Ansu Fati. Les Blaugranas ont réaffirmé qu’ils ne comptaient par sur l’attaquant espagnol et la presse s’est faite écho de la tentation de l’ASM à lever l’option d’achat de 11 M€ pour Fati. Affaire à suivre.