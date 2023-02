Chelsea : Graham Potter face à un nouveau problème majeur

La suite après cette publicité

Une nouvelle défaite, la neuvième de la saison contre Tottenham (2-0). Chelsea est encore tombé de haut ce dimanche lors d’un match qui a viré au cauchemar face aux Spurs. Actuellement dixième de Premier League, à 14 points des places qualificatives en Ligue des Champions et à huit longueurs des places qualificatives pour une Coupe d’Europe, Chelsea est clairement absent des premiers rôles. Une situation dramatique pour un club champion d’Europe en 2021 et troisième de Premier League l’an dernier. À la tête du club depuis le 8 septembre dernier, où il a succédé à Thomas Tuchel, Graham Potter connaît lui un passage peu évident.

L’ancien coach de Brighton a disputé 26 matches à la tête des Blues pour seulement 9 victoires et surtout 10 défaites. Un bilan peu flatteur (le 2e pire de l’histoire du club depuis 30 ans) alors que les résultats en championnat sont assez catastrophiques et que le club londonien est en ballotage défavorable en Ligue des Champions après une défaite contre le Borussia Dortmund (0-1). À cela s’ajoute un contexte particulier, puisque le club a dépensé 611,49 millions d’euros depuis l’été dernier, dont 329,5 millions d’euros cet hiver. C’est donc tout normalement que les attentes élevées ne sont pas en adéquations avec les résultats de Chelsea.

À lire

Chelsea : la statistique qui accable Enzo Fernandez

Des conditions difficiles pour travailler correctement

Alors que la pression est de plus en plus grande sur le coach Graham Potter, ce dernier connaît un sacré problème, comme le révèle le Daily Mail. Avec 31 joueurs dans son équipe première (hors jeunes du centre formation donc, ndlr), Graham Potter estime que son groupe est trop important pour travailler correctement. Cet hiver, le coach anglais a d’ailleurs été surpris de voir aussi peu dé départs. En effet, ce chiffre trop imposant affecterait le moral de certains joueurs et surtout la qualité de travail à l’entraînement. Graham Potter a d’ailleurs revu ses plans pour conserver des éléments impliqués avec des groupes de travail plus réduits.

La suite après cette publicité

Malgré tout, cela ne favorise pas l’intégration de tous les joueurs au style qu’il souhaite mettre en place et complique l’établissement d’une ligne directrice claire. «Il y a des défis quand vous avez autant de joueurs. Il y a des défis en termes de rôle qu’ils jouent parce que la plupart des joueurs veulent jouer. Ils veulent jouer, être sur le terrain et aider l’équipe. Quand ils ne le sont pas, c’est un défi et c’est un défi pour de nombreuses raisons dans ce club de football», avait-il déclaré fin janvier. Un défi que n’a pas encore relevé Graham Potter, dont la mise en place de son idéologie de jeu est mise à mal par la gestion des Blues.