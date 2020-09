Ligue des Nations : les Pays-Bas débutent bien face à la Pologne, l'Italie cale contre la Bosnie

La Ligue des Nations a repris ses droits pour une nouvelle édition. C'est le groupe 1 de la Ligue A qui intéressait en premier lieu ce soir. Sans Ronald Koeman sur son banc de touche puisque ce dernier est parti diriger le Barça, les Pays-Bas sont désormais entraînés par Dwight Lodeweges. Avec Van Dijk, De Jong, Wijnaldum et Depay, ils recevaient la Pologne, dépourvue elle de Lewandowski, laissé au repos pour cette trêve internationale. Sans son leader, la Pologne ne faisait pas le poids. Elle résistait longtemps au tableau d'affichage mais subissait la domination oranje dans le jeu entre cette frappe de Promes (20e) et surtout ce poteau trouvé par De Jong sur une magnifique ouverture par dessus la défense de Depay (45e).

Les visiteurs du soir répondaient tout de même par cette maigre mais tranchante opportunité de Piatek qui obligeait Cillessen à intervenir (33e). Cela ne suffisait pas et en seconde période, les Néerlandais parvenaient enfin à concrétiser leur domination. Emmenés par un Memphis Depay de plus en plus à son aise au fur et à mesure de cette rencontre, ils trouvaient la faille. Car si Szczesny mettait en échec le Lyonnais (58e), il s'inclinait sur cette remise au cordeau d'Hateboer pour Bergwijn après cette belle transversale de De Jong (1-0, 60e). Ce petit suffisait aux locaux malgré une fin de rencontre pas toujours maîtrisée.

L'Italie ne parvient pas à battre la Bosnie

Dans le même temps, l'Italie de Mancini accueillait la Bosnie qu'elle avait déjà battue par deux fois lors des qualifications pour l'Euro 2020. Favorite, la Squadra Azzurra recevait son adversaire du soir dans un 4-3-3 mais n'a pas spécialement brillé. Pourtant, elle maîtrisait globalement le rythme de la rencontre avant de se faire surprendre par ce but de Dzeko (0-1, 57e). Sensi a rapidement égalisé (1-1, 67e) mais l'Italie a affiché ses limites du moment et entame cette Ligue des Nations par une petite contre-performance avec ce nul 1-1. La Bosnie prépare elle avec confiance sa demi-finale de barrage face à l'Irlande du Nord (8 octobre prochain).

Il y avait d'autres matches ce soir comme ce déplacement victorieux de l'Autriche en Norvège. Les visiteurs ont fini par s'imposer 2-1 en Scandinavie, malgré le premier but d'Haaland chez les A, et réalisent une belle entame de campagne dans cette poule 1 de la Ligue B. En parallèle, la Roumanie a vu l'Irlande du Nord revenir en fin de rencontre 1-1. Dans le groupe 2 cette fois, l'Écosse n'a pas réussi à battre Israël et doit se contenter d'un match nul 1-1, alors que la République Tchèque est allée gagner chez son voisin, la Slovaquie 3-1. Enfin dans le groupe 4 de la Ligue C, le Kazakhstan et l'Albanie ont respectivement battu la Lituanie et la Biélorussie 2-0.

les résultats du soir :

Ligue A

Groupe 1 :

Italie 1 - 1 Bosnie-Herzégovine : Sensi (67e) ; Dzeko (57e)

Pays-Bas 1 - 0 Pologne : Bergwijn (60e)

Ligue B

Groupe 1 :

Norvège 1 - 2 Autriche : Haaland (66e) ; Gregoritsch (35e), Sabitzer (sp 54e)

Roumanie 1 - 1 Irlande du Nord : Puscas (25e) ; Whyte (86e)

Groupe 2 :

Ecosse 1 - 1 Israël : Christie (sp 45e) ; Zahavi (73e)

Slovaquie 1 - 3 République Tchèque : Schranz (88e) ; Coufal (48e), Dockal (sp 53e), Krmencik (86e)

Ligue C

Groupe 4 :

Lituanie 0 - 2 Kazakhstan : Zainutdinov (3e), Kuat (86e)

Biélorussie 0 - 2 Albanie : Cikalleshi (23e), Bare (78e)