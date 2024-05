Liga : la Real Sociedad s’impose face à Valence

Suite et fin de cette 36e journée de Liga. Après la victoire du FC Barcelone sur la pelouse d’Almeria, la Real Sociedad recevait Valence pour un choc pour les places d’honneur dans la première partie de tableau.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Real Sociedad 57 36 12 15 12 9 49 37 9 Valence 48 36 -3 13 9 14 37 40

Les Basques ont rapidement ouvert le score dès la troisième minute par l’intermédiaire d’André Silva. Un but suffisant pour permettre à la Real de s’imposer sur la plus petite des marges et de chiper la sixième place au Betis.