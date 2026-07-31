La FIFA maintient son projet et répond aux critiques

Malgré la fronde de plusieurs confédérations, dont l’UEFA, la FIFA a confirmé qu’elle poursuivrait son projet de création de FIFA Forward Enterprise (FFE), une société commerciale dont 20 % du capital seraient ouverts à des investisseurs privés. Dans un communiqué, l’instance dirigée par Gianni Infantino affirme vouloir poursuivre un « processus de consultation ouvert et démocratique » et assure que « personne ne vend le football ». « Nous avons pris connaissance des commentaires formulés par les confédérations respectives concernant la proposition de création de FIFA Forward Enterprise (FFE) et souhaitons aborder les problèmes qui ont émergé depuis les premiers articles de presse parus mardi. Nous respectons les commentaires et les préoccupations exprimés publiquement et réaffirmons notre engagement en faveur d’une consultation ouverte et démocratique. Notre processus de consultation prévu a été perturbé par des informations erronées diffusées par les médias. Nous poursuivrons ce processus afin de garantir que chaque association puisse exprimer son vote en se basant sur des faits », peut-on lire dans le communiqué.

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« Personne ne vend du football. La FIFA n’envisagerait jamais une telle chose », conclut-il. La FIFA met en avant les retombées financières de cette réforme, estimant que chaque association membre pourrait recevoir 17 M€ supplémentaires entre 2027 et 2030 via son programme de développement. Les 211 fédérations nationales auront jusqu’au 19 septembre pour se prononcer sur le projet. Sans le soutien d’une majorité d’entre elles, la FIFA précise que la société FFE ne verra finalement pas le jour.