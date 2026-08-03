Farès Bahlouli signe en Algérie

Considéré comme un grand talent du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Farès Bahlouli (31 ans) a connu une trajectoire inattendue. Passé par Monaco (avec un prêt au Standard de Liège), puis le LOSC, il est ensuite revenu dans la région lyonnaise sous le maillot de La Duchère. En 2021, il s’est envolé pour l’Ukraine où il a porté les maillots du Metalist Kharkiv puis du SK Dnipro, son dernier club.

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Depuis son dernier match le 30 octobre 2022, il avait disparu de la circulation. Ce lundi, il a retrouvé un nouveau club après près de 4 ans sans jouer. Et c’est en Algérie que Bahlouli va poursuivre sa carrière du côté de l’US Biskra. Le club de première division algérienne a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux officiels. L’ancien joueur de l’OL a signé pour deux ans, lui qui va tenter de retrouver les terrains et du plaisir.