PSG : le nouvel espoir du Real Madrid pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid vit un mercato plutôt calme en ce moment. La situation sanitaire et financière oblige Florentino Pérez à mener une politique plutôt austère. David Alaba est pour l'instant la seule recrue du club qui n'a pas réalisé de transfert payant depuis un an et demi et l'arrivée du jeune brésilien Reiner. Pour cet été, les médias ibériques annonçaient un mercato galactique, mais la réalité en est bien loin...

Et on le sait, le boss du Real Madrid ne rêve que d'un homme : Kylian Mbappé. Ces derniers mois, la relation entre les deux clubs se serait même dégradée en partie à cause de l'insistance des Merengues dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, si Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main, les choses ne semblent pas vraiment avancer, et l'international tricolore n'a pas l'air pressé de renouveler son bail qui expire dans un an.

Le Real Madrid pense que le PSG finira par céder

Comme l'indique AS, le Real Madrid y croit toujours. Mais surtout, les Madrilènes pensent qu'au cours de ce mercato estival, il existera une fenêtre de tir pendant laquelle le PSG sera à l'écoute d'offres pour le Bondynois. Et si ce scénario venait à se présenter, le Real Madrid sait qu'il est favori pour recruter le Français, qui a toujours rêvé de revêtir la tunique blanche.

Pour le média, il n'y a en tout cas aucun doute : Kylian Mbappé et son entourage ont pris leur décision et souhaitent quitter le Paris Saint-Germain. Le journal madrilène rajoute que tout indique que le dénouement de ce feuilleton aura lieu dans les derniers jours du mercato. La fin du mois d'août s'annonce chaude donc !