Incidents Nice-OM : la réaction de Roxana Maracineanu aux sanctions

Au lendemain des décisions prises par la commission de discipline de la LFP concernant les incidents qui ont émaillé la rencontre entre Nice et l'OM, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a livré son ressenti sur les sanctions distribuées aux différents acteurs. En visite à Marseille, cette dernière a accepté d'évoquer ce sujet bouillant.

« Les violences sont inacceptables dans les stades, qui plus est sur des acteurs du jeu. Aujourd'hui, on voit que cette violence a clairement dépassé des bornes. Ça suffit! Mais il ne faut pas attribuer ces faits aux supporters en général, on parle là de personnes violentes. (...) Je suis heureuse qu'il y ait des sanctions proportionnées à ce qu'il s'est passé, que l'on puisse rendre justice aux victimes qui sont les joueurs, car c'était inacceptable de voir des violences sur un terrain envers des acteurs qui font le spectacle sportif, » a ainsi commenté la Ministre dans des propos relayés par La Provence. Suite à l'annonce des sanctions, l'OM a déjà indiqué réfléchir à la possibilité de faire appel. De son côté, l'OGC Nice s'est réfugié dans le silence depuis mercredi soir.