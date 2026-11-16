Yacine Bammou va faire son retour à la boutique du PSG !

C’est une trajectoire totalement inattendue. Lors de la saison 2012-2013, alors qu’il évolue modestement à Évry en cinquième division, Yacine Bammou joint les deux bouts en travaillant comme simple vendeur à la boutique officielle du PSG. Un rôle qu’il assumait avec simplicité aux côtés des stars de l’époque avant de vivre un conte de fées : quelques années plus tard, il foulait la pelouse du Parc des Princes sous les couleurs du FC Nantes pour y inscrire un but mémorable lors d’une large victoire nantaise (1-4, le 26 septembre 2015). Une success-story hors du commun qui continue de faire parler aujourd’hui, l’intéressé assumant pleinement ce passé sans aucune amertume.

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En effet, comme il l’a confié dans les colonnes de L’Équipe : « il y a eu un moment où j’en ai eu un peu marre. Mais il n’y a pas de honte à avoir, pas de raison de le renier. J’étais là dans le rayon, avec les supporters. Je le dis haut et fort, c’est une fierté. » L’histoire pourrait même connaître un nouveau rebondissement, puisque le destin de l’attaquant de 35 ans semble pouvoir boucler la boucle avec le club de la capitale. D’après L’Équipe, Yacine Bammou aurait passé un entretien avec le nouveau responsable de la boutique du PSG, activant son réseau pour potentiellement y intégrer l’organigramme en tant que coordinateur.