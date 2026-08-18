PSG : l’agent de Mika Godts raconte les coulisses de son transfert

Recruté cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, samedi, Mika Godts était suivi depuis plusieurs années par le PSG. Malgré l’intérêt du Bayern Munich et du FC Barcelone, le projet parisien et les échanges avec Luis Enrique ont fini par convaincre le joueur. « Le PSG connaît Mika depuis son plus jeune âge. L’intérêt concret manifesté par des clubs de renom comme l’Ajax à l’époque et le PSG aujourd’hui n’est certainement pas un intérêt soudain », a expliqué son agent Niels De Jonck au média néerlandais De Telegraaf.

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Ce dernier a surtout insisté sur le poids de Luis Enrique dans la décision finale : « la conversation a tout de suite été très agréable et chaleureuse, avec beaucoup d’humour, mais aussi, bien sûr, une place accordée aux aspects sérieux et sportifs. Il apprécie les joueurs polyvalents, capables de se déplacer sur tout le terrain, de trouver des espaces et de créer de l’imprévisibilité. (…) Paris a surtout fait comprendre à Mika que son intérêt était très sérieux. Ils ont présenté un projet sportif clair, et des personnes importantes au sein du club s’y sont investies personnellement. » De Jonck a toutefois tenu à prévenir son joueur : « il repart de zéro là-bas. Mais Mika devra gagner sa place de titulaire. Dans un club comme le PSG, rien n’est gratuit. Même pas pour un transfert d’environ 55 millions d’euros. »