Portugal : l’énorme pétage de plomb de Rafael Leão face au Chili
À quelques jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026 face à la République démocratique du Congo, le Portugal démarre sa préparation pour ce 23e Mondial par un amical face au Chili, ce samedi. Une rencontre nettement dominée par les Portugais de Roberto Martínez, qui ont toutefois été réduits à dix à l’issue d’une importante échauffourée.
Rafael Leao et Roman expulsés en amical après cette bagarre !— L'Équipe (@lequipe) June 6, 2026
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En effet, une bagarre générale a eu lieu entre les joueurs lusitaniens et chiliens, après un accrochage entre João Cancelo et Felipe Faúndez. Dans cette confrontation, Rafael Leão a asséné un coup de poing à Iván Román. Le joueur de l’AC Milan et le défenseur de l’Atletico Mineiro ont été tous deux expulsés, laissant les deux équipes à dix.
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