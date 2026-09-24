Canada, OM : Jesse Marsch craint le pire pour Derek Cornelius

La nouvelle est tombée hier soir et fait grincer des dents à Marseille. Un communiqué médical de l’équipe nationale du Canada révélait que Derek Cornelius avait été admis à l’hôpital à la suite de l’entraînement après s’être blessé « au bas du corps ». Une information courte, mais suffisante pour inquiéter l’OM et il y a de quoi après la déclaration de Jesse Marsch, le sélectionneur canadien. Ce dernier a précisé la nature de la blessure du défenseur et confirme les vives inquiétudes. « À la fin de l’entraînement, nous faisions un atelier avec trois équipes, c’était assez compétitif. Derek et Jonathan (David), qui sont comme des meilleurs amis, poursuivaient un ballon dans le coin et, alors que Cornelius se penchait pour le récupérer, son genou s’est coincé dans le sol, ce qui a forcé sa hanche à réagir. Il s’agit donc d’une blessure à la hanche, entame-t-il avant de poursuivre. Nous pensons que cela pourrait ressembler à ce qu’a eu Promise David (une rupture d’un tendon de la hanche en février dernier, ndlr). Nous croisons les doigts pour que ce ne soit pas trop grave, mais cela risque de l’éloigner des terrains pendant quelques mois. »

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« C’était une situation bizarre : sa jambe et son genou se sont retrouvés coincés, et on voyait bien qu’il souffrait, déplore Marsch. Quand on parle d’un groupe musculaire comme celui de la hanche, c’est vraiment douloureux. Tout le monde était désolé. On a déjà eu quelques cas comme ça. On a eu celui de Tajon (Buchanan) à l’entraînement il y a deux ans, et c’est toujours pénible, mais c’est toujours réconfortant de voir toute l’équipe se serrer les coudes autour de Derek. Nous allons prendre soin de lui, nous allons nous assurer qu’il ne soit pas seul. Nous allons veiller à ce qu’il reçoive un bon traitement et déterminer précisément le diagnostic. Ensuite, nous aviserons. » Revenu cet été d’un prêt d’un an chez les Rangers, le défenseur central de 28 ans n’a participé qu’à trois bouts de rencontres (26 minutes) avec l’OM depuis le début de la saison. Sa blessure intervient alors que le club phocéen n’est déjà pas très riche à ce poste.