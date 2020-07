OM : André Villas-Boas félicite le Zenit pour son titre de champion

Le Zenit Saint-Pétersbourg a été sacré champion de Russie ce dimanche après sa victoire à Krasnodar (4-2). Il s’agit du deuxième titre consécutif pour Sergey Semak en tant qu’entraîneur principal du club, après été adjoint d’André Villas-Boas durant le passage du coach portugais entre 2014 et 2016.

L’actuel coach de l’OM s’en souvient et a tenu à féliciter son ancien collègue : « je tiens à féliciter toute la famille Zenit, les incroyables fans du club, toute la direction, le staff et bien sûr les joueurs. Mais je suis particulièrement heureux pour Sergey Semak, qui fait un excellent travail au Zenit. Je me souviens de lui en tant que bon ami et merveilleux professionnel, je suis très heureux pour lui, car il remporte des titres avec le Zenit ». Les deux hommes qui se sont donc croisés en Russie réussissent dans leur carrière : l’un remportant le championnat et l’autre parvenant à qualifier l’OM pour la Ligue des Champions.