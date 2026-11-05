Côme : Fabregas attend de pied ferme le PSG et le FC Barcelone

Après avoir infligé une véritable correction au RC Lens (9-1) lors de la quatrième journée de Ligue des champions, Cesc Fabregas a déjà les yeux tournés vers ses prochaines échéances européennes. Désormais quatrième du classement, Côme réalise un excellent début de campagne, mais son entraîneur sait que le plus difficile reste à venir. Le club italien devra notamment affronter le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone lors de ses deux dernières rencontres de la phase de ligue. Deux rendez-vous que le technicien espagnol avait anticipés dès la découverte du calendrier. « Quand j’ai vu que les deux derniers matchs étaient contre le PSG et le Barça, je me suis dit qu’il nous fallait absolument prendre un maximum de points rapidement. Ils sont d’un niveau supérieur, mais il reste encore beaucoup de matchs avant d’en arriver là », a expliqué Fabregas à Sky Sport après la démonstration de son équipe à Bollaert. Une stratégie qui porte pour l’instant ses fruits, puisque Côme s’est installé dans le top 8 grâce à ses résultats, dont cette victoire spectaculaire face aux Lensois.

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Malgré les neuf buts inscrits en France, l’ancien milieu de terrain du Barça refuse toutefois de s’enflammer avant de retrouver deux des plus grandes équipes européennes. « Tout s’est déroulé comme prévu aujourd’hui, les gars ont bien joué, mais nous devons garder la tête froide, rester humbles et continuer à travailler », a-t-il insisté. Pour Fabregas, la priorité reste de maintenir son groupe en bonne condition physique avant ces échéances. « Ma seule préoccupation est de récupérer tous les joueurs blessés, c’est le plus important. Avoir tout le monde disponible est crucial », a-t-il ajouté. Avant de penser au PSG et au Barça, Côme doit encore disputer plusieurs rencontres, à commencer par celle de dimanche, qui viendra conclure une série de neuf matchs. « On va essayer d’accélérer jusqu’à dimanche, puis il faudra se reposer et s’entraîner », a précisé l’Espagnol, bien décidé à profiter de cette dynamique sans perdre de vue les défis qui attendent son équipe.