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Nampalys Mendy rebondit en Ligue 2

Par Jordan Pardon
1 min.
Nampalys Mendy avec Watford @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat à Watford cet été, Nampalys Mendy a trouvé un point de chute. L’international sénégalais (35 sélections) s’est engagé avec Metz, avec qui il s’entraînait depuis quelques jours. Le joueur de 34 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2027, lui qui avait quitté la France en 2025 après la fin de son contrat à Lens.

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«Le FC Metz est heureux d’officialiser l’arrivée de Nampalys Mendy. Formé au poste de milieu de terrain, il s’est engagé pour une saison et est donc lié au club jusqu’en juin 2027. Les premiers mots de Nampalys Mendy après avoir paraphé son contrat avec le FC Metz : "Je suis très excité à l’idée de rejoindre le FC Metz et vraiment impatient de commencer la saison sous mes nouvelles couleurs. Je n’ai qu’une envie de ma tête : retrouver la Ligue 1 en fin de saison avec le FC Metz."»

Pub. le - MAJ le
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