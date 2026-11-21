Prêté avec option d’achat à l’OGC Nice après des passages compliqués à l’OM et en Allemagne, Elye Wahi s’épanouit pleinement dans le groupe niçois où il compte déjà 6 buts en Ligue 1 cette saison. En effet, l’avant-centre de 23 ans a évoqué ses perspectives à moyen terme avant d’affronter le PSG (ce samedi à 17h15) au micro de L’Équipe : « je vise le très haut niveau, mais je ne suis pas fermé à l’idée de rester à Nice non plus. J’espère juste qu’on continuera sur cette lancée et je ferai tout pour m’en donner les moyens ».

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Le joueur formé à Montpellier et aussi passé par Lens a insisté sur l’adéquation entre son quotidien et le cadre proposé par le Gym. Satisfait de l’environnement qui l’entoure et désormais beaucoup plus rigoureux sur son hygiène de vie, le buteur assure avoir trouvé ce qu’il recherche pour poursuivre sa progression : « en tout cas, l’environnement me correspond parfaitement, j’ai tout ce que je veux ».