Le Stade Rennais dévoile son maillot domicile pour la saison 2023-2024

A deux journées de la fin de la saison 2022-2023 de Ligue 1, le Stade Rennais n’est qu’à un petit point du premier européen, Lille, et espère passer devant au classement. Pour cela, il faudra faire le plein de points contre Monaco - à trois points et quatrième, place qualificative pour la C3 - et à Brest tout en espérant une contre-performance des Dogues (Nantes et Troyes). En attendant, en collaboration avec Puma, le club breton a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Pour cette nouvelle tunique, les hommes de Bruno Genesio ne seront pas dépaysés puisqu’ils retrouveront un maillot bicolore à col noir. Le reste de la tunique est dominée par le rouge, avec des motifs un poil plus foncés sur l’ensemble du vêtement représentant des symboles de la culture celtique : «la forêt mythique de Brocéliande située à l’ouest de Rennes, le cœur de la Bretagne (…) l’arbre de vie qui incarne les forces de la nature pour créer l’équilibre et l’harmonie (…) les hermines, l’emblème de la Bretagne, symboles de pureté et d’honneur», peut-on lire sur le site du club.

À lire

Stade Rennais : Bruno Genesio en remet une couche sur son avenir

On ajoute à cela des manches bordées des deux couleurs traditionnelles du SRFC. Comme l’ensemble des maillots conçus par l’équipementier au félin, le maillot bénéficie du tissu ULTRAWEAVE, afin pour réduire le poids et les frottements et permettre aux joueurs de se déplacer librement, le plus confortablement possible. De plus, la technologie dryCELL intégrée dans le tissu est parfaite pour garder le corps à l’abri de la transpiration des athlètes. Les deux maillots (joueur et Replica) sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclés, à l’exception des bordures et des ornements, «soit un pas en avant vers un avenir meilleur», précise le SRFC dans son communiqué.

La suite après cette publicité

Le nouveau maillot domicile du Stade Rennais est à retrouver bientôt dans notre boutique partenaire FOOT.FR !