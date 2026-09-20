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Ligue 1

Ligue 1 : Auxerre enchaîne un deuxième succès d’affilée contre Brest

Par Kevin Massampu
1 min.
Will Still @Maxppp
Auxerre 2-1 Brest

Après avoir battu l’OGC Nice le week-end dernier, l’AJ Auxerre a enchainé une deuxième victoire consécutive cette saison en championnat, avec un succès (2-1) contre Brest, ce dimanche lors de la 5e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle les Brestois avaient pourtant ouvert le score, à la suite d’une superbe passe de Chotard pour Pathé Mboup (0-1, 23e). Les Auxerrois avaient eu toutes les peines du monde à se créer des occasions et avaient terminé le premier acte avec seulement un tir, non cadré.

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Dès la seconde période, la recrue Cameron Archer remettait les deux équipes à égalité, inscrivant son troisième but en trois matchs de championnat. Les Auxerrois ont ensuite poussé pour aller chercher la victoire et ont finalement été récompensés à la 83e minute, avec un CSC de Raphaël Le Guen (2-1). S’ils ont eu plusieurs balles de match, les coéquipiers de Romain Faivre se sont finalement contentés de ce petit but d’avance pour repartir de l’Abbé Deschamps avec les trois points. Au classement, les hommes de Will Still montent à la 9e place. Défait pour le deuxième week-end d’affilée, Brest est 11e.

Pub. le - MAJ le
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