Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le dix-neuvième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, on retrouve Robert Lewandowski en tête avec ses 28 buts en 24 matches. L'attaquant polonais du Bayern Munich est cependant resté muet contre l'Eintracht Francfort (victoire 1-0). C'est seulement la deuxième fois sur les neuf derniers matches de Bundesliga qu'il ne marque pas.

Juste derrière, on retrouve Darwin Núñez qui marche sur l'eau avec Benfica en ce moment. Auteur d'un doublé hier contre le Vitoria Guimarães (3-0), le buteur uruguayen poursuit sa remontée folle au classement et grimpe à la deuxième place. Il compte désormais 20 buts en 20 matches. Des statistiques folles et identiques de celles de Patrik Schick. Troisième, le buteur tchèque a néanmoins disputé 109 minutes de plus. Légèrement touché, il n'était pas présent ce week-end lors du match remporté 3-0 contre l'Arminia Bielefeld.

Dušan Vlahovic voit double

Au pied du podium, on retrouve Dušan Vlahovic qui s'est offert son premier doublé avec la Juventus. Contre Empoli ce samedi, le buteur serbe a permis à son équipe de gagner 3-2 et il se retrouve crédité de 20 buts en 25 matches. En cinquième place, on retrouve Michael Frey et ses 20 buts en 28 matches. Auteur d'un nouveau but hier contre le Club Bruges (défaite 4-1), il avait ouvert le score en vain. Autre pensionnaire de Jupiler League, Deniz Undav est resté muet samedi contre Eupen. Il a disputé plus de minutes que le Suisse.

En septième position, on retrouve Ciro Immobile qui n'a pas marqué lors de la défaite 2-1 contre le Napoli. Il affiche 19 réalisations en 22 rencontres. C'est un peu mieux que Karim Benzema buteur contre le Rayo Vallecano (1-0). Huitième au classement, le joueur du Real Madrid affiche 19 buts en 23 matches. Juste derrière, Mohamed Salah qui a inscrit un doublé sur penalty en milieu de semaine contre Leeds United (6-0) porte son total à 19 buts en 24 matches. Ce week-end, il a remporté la Carabao Cup avec les Reds contre Chelsea (0-0, 11-10 aux TAB).

Enfin, Erling Braut Haaland est bien plus loin à la dixième place avec 16 buts en 14 matches. Le Norvégien va bientôt revenir de blessure. Paul Onuachu (Genk) et Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) échouent de peu juste derrière avec 16 buts. Derrière, on retrouve Anthony Modeste (Cologne), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Luis Diaz (Porto/Liverpool), Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina), Nikola Storm (Malines), Giovanni Simeone (Hellas Vérone), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Jordan Siebatcheu (Young Boys) tous crédités de 15 réalisations. Enfin, Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kylian Mbappé (Paris SG), Ricardo Horta (Braga), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Ricardo Horta (Braga) et Tarik Tissoudali (La Gantoise) suivent avec 14 buts inscrits.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 28 buts en 24 matches (2081 minutes)

2) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 20 buts en 20 matches (1460 minutes)

3) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 20 matches (1569 minutes)

4) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 20 buts en 25 matches (2205 minutes)

5) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 20 buts en 28 matches (2095 minutes)

6) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 20 buts en 28 matches (2450 minutes)

7) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 19 buts en 22 matches (1906 minutes)

8) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 19 buts en 23 matches (1890 minutes)

9) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 19 buts en 24 matches (2085 minutes)

10) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 16 buts en 14 matches (1145 minutes)