Lens offre un nouveau record humiliant à la France

Depuis mercredi soir, le RC Lens est la risée de la France et même de l’Europe entière. Après leur défaite historique à domicile face à Côme en Ligue des Champions (1-9), les joueurs de Yannick Cahuzac sont au fond du trou. Et les moqueries risquent de ne pas cesser de sitôt.

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À l’heure où le niveau des clubs de Ligue 1 (hors PSG) en coupe d’Europe est plus que jamais remis en question, Opta nous révèle que les Sang-et-Or ont offert à la France un record dont elle se serait bien passée. L’Hexagone a rejoint Andorre, Chypre, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte et Saint-Marin dans la liste des pays dont les clubs « ont déjà encaissé neuf buts à domicile en compétition européenne, tours préliminaires inclus ».