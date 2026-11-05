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Ligue des Champions

Lens offre un nouveau record humiliant à la France

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lens 1-9 Côme
winamax
1 3.55 N 3.80 2 1.76 1er pari remboursé

Depuis mercredi soir, le RC Lens est la risée de la France et même de l’Europe entière. Après leur défaite historique à domicile face à Côme en Ligue des Champions (1-9), les joueurs de Yannick Cahuzac sont au fond du trou. Et les moqueries risquent de ne pas cesser de sitôt.

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OptaJean
9 - Pays dont les représentants ont déjà encaissé neuf buts à domicile en compétition européenne, tours préliminaires inclus :

🇦🇩Andorre
🇨🇾Chypre
🇫🇮Finlande
🇮🇸Islande
🇱🇺Luxembourg
🇲🇹Malte
🇸🇲Saint-Marin
🇫🇷France 🆕

Petits.
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À l’heure où le niveau des clubs de Ligue 1 (hors PSG) en coupe d’Europe est plus que jamais remis en question, Opta nous révèle que les Sang-et-Or ont offert à la France un record dont elle se serait bien passée. L’Hexagone a rejoint Andorre, Chypre, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte et Saint-Marin dans la liste des pays dont les clubs « ont déjà encaissé neuf buts à domicile en compétition européenne, tours préliminaires inclus ».

Pub. le - MAJ le
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