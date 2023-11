PSG : Zoumana Camara a été troublé par le comportement de Warren Zaïre-Emery

À l’image d’un N’Golo Kanté avant lui, Warren Zaïre-Emery risque d’être longtemps rattaché à cette étiquette de gendre idéal, en raison de l’image lisse qu’il tend à renvoyer. Souvent décrit comme un jeune discret, respectueux et exemplaire, le Titi Parisien a d’ailleurs marqué son ancien entraîneur en U19, Zoumana Camara, par son comportement. Dans un entretien accordé au Parisien ce samedi, «Papus» s’est particulièrement montré élogieux au moment d’évoquer son ancien joueur, précisant par ailleurs qu’il avait même parfois été troublé par son exemplarité.

La suite après cette publicité

«Si je devais lui donner un défaut, c’est de ne pas avoir fait les petites bêtises qu’il aurait dû faire à son âge (rires). Qu’on ne puisse pas lui dire 'Non, ne fais pas ça’. On a tellement peur qu’il soit trop concentré, trop sérieux pour son âge, qu’on se dit qu’il serait mieux qu’il se libère et qu’il se laisse aller un peu plus, quitte à faire des conneries, sourit l’ancien joueur du PSG. Moi, en tant qu’éducateur, et c’est le paradoxe, ça m’aurait presque rassuré si un jour on m’avait appelé pour me dire 'il s’est passé un petit incident avec Warren’. J’aurais été surpris, je me serais dit, tiens, il est là-dedans Warren… Mais ce n’est pas le cas. Il est conçu comme ça et on ne le changera pas. (…) On ne l’engueule jamais, il n’y a pas de reproches à faire. Il m’est arrivé d’appuyer sur ça devant le groupe, je n’hésitais pas à dire qu’il avait la bonne attitude.»