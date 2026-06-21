Coupe du Monde 2026 : la Tunisie d’Hervé Renard se fait malmener par le Japon et prend la porte !

La Tunisie y croyait. Après un début de Coupe du Monde 2026 mouvementé, avec la destitution de Sabri Lamouchi après la défaite 5-1 contre la Suède lors du premier match, l’arrivée d’Hervé Renard était vue comme un potentiel coup de boost pour les Aigles de Carthage. Ce matin (dans la nuit à Monterrey, au Mexique), les Tunisiens défiaient le Japon, qui cherchait la victoire après avoir obtenu un nul 2-2 contre les Pays-Bas lors du premier match de poules. Renard sortait d’ailleurs une composition assez classique, avec Hannibal Mejbri et Shkiri comme tauliers dans l’axe, alors qu’en face, on avait aussi du beau monde, avec Ito et Kamada comme références notamment.

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Et la rencontre démarrait bien mal pour la Tunisie, cueillie à froid dès la quatrième minute de jeu. Côté gauche, dans la surface, Nakamura mettait un centre en puissance devant les cages et Daichi Kamada surgissait au premier poteau pour expédier le cuir au fond des filets (1-0). Entame de match catastrophique donc, surtout que derrière, la sélection asiatique dominait et gérait bien sa rencontre, peu inquiétée par son adversaire, très inoffensif et peu inspiré avec le ballon. Juste après la demi-heure de jeu, le Japon allait d’ailleurs faire le break. Ayase Ueda, assez excentré sur le côté droit, décochait une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, bien placée poteau opposé pour tromper Dahmen (2-0, 31e).

Le Japon était bien supérieur

De quoi sonner les Tunisiens, qui peinaient à réagir, alors que les Japonais continuaient de se procurer des situations intéressantes devant. Renard procédait à quelques changements tactiques à la pause, faisant par exemple entrer l’ancien Parisien Ismaël Gharbi, mais c’est toujours la sélection nippone qui faisait la loi. Pas grand chose à signaler côté tunisien si ce n’est cette situation dangereuse pour Mejbri, qui n’a pas pu reprendre un centre de Tounekti au second poteau (50e). Mais ce qui devait arriver arriva, alors que Renard gesticulait et rageait dans sa zone technique…

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Profitant d’un excellent ballon piqué en profondeur d’Ueda, Junya Ito est parti dans le dos de la défense et s’en est allé défier le portier tunisien, face à qui il a remporté son mano a mano pour plier la rencontre (3-0, 69e). Après le cooling break de la deuxième période, la Tunisie était emportée par un élan d’orgueil, visant à sauver l’honneur, avec quelques coups de pied arrêtés mal négociés. Cliniques, les Japonais allaient en mettre un quatrième, avec une tête lobée d’Ayase Ueda sur un centre de Sano (4-0, 84e). Festival offensif pour des Japonais, quasiment qualifiés pour les seizièmes, alors que la Tunisie quitte l’Amérique par la petite porte…