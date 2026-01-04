Habib Beye s’en prend à Olivier Létang après les polémiques du match Lille-Rennes

Un nouveau match de Ligue 1 très tendu, sous fond de polémiques liées à l’arbitrage… Hier, alors que le Stade Rennais se déplaçait à Lille, l’homme au sifflet Eric Wattelier décidait d’expulser le Lillois Alexsandro en tout début de match. Une décision qui a fait enrager tout le monde côté nordiste, à commencer par le président, Olivier Létang. « Vous savez ce que vous avez fait ! C’est une honte ! C’est un scandale ! J’en reviens pas ! Vous n’êtes même pas capable de parler calmement », a-t-il lancé à l’arbitre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 32 17 +11 10 2 5 33 22 6 Rennes 30 17 +5 8 6 3 29 24

De son côté, Bruno Genesio, déjà très en colère à la mi-temps, a tout simplement boycotté la traditionnelle conférence de presse d’après-match, alors que Thomas Meunier a aussi critiqué l’arbitrage. Wattelier s’est justifié sur Ligue 1+ - « nous sommes dans une situation d’anéantissement d’une action de but manifeste. C’est une action qui demande l’expulsion du défenseur car M.Embolo filait vers le but. L’attaquant avait le contrôle du ballon. Tous les éléments étaient réunis pour donner un rouge au défenseur. C’est une décision incontournable qui doit être prise qu’on soit à la première ou la dernière minute » - mais cela ne servira sûrement pas à convaincre les Dogues…

Beye demande aux dirigeants de rester à l’écart

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur du Stade Rennais a lui aussi pris la parole, et il s’est notamment exprimé sur les agissements d’Olivier Létang. « Pour moi, le terrain appartient aux acteurs du terrain et donc le terrain devrait appartenir aujourd’hui aux joueurs, aux staffs et à personne d’autre, en tout cas pas sur un terrain de foot et pas dans une logique de mettre la pression sur qui que ce soit », a d’abord lancé l’ancien international sénégalais, qui ne veut donc pas voir de dirigeants se manifester pendant ou après les rencontres.

« Je ne suis pas celui qui va vous dire que ça n’arrive pas ailleurs, mais en tout cas c’était encore le cas ce soir et je trouve que ce n’est pas forcément une belle image pour notre football. Nos arbitres n’ont pas besoin de ça, ils ont besoin d’être soutenus. Je suis le premier à me plaindre quand il y a des mauvaises décisions et on le fait tous, donc je ne suis pas différent d’un autre entraîneur. Mais quand on a nos frustrations, il faut savoir reconnaître que ça ne sert pas à notre contexte et ça ne sert pas à la rencontre de toute façon », a conclu l’entraîneur breton. Le message est passé…