Le meilleur buteur de l’histoire de l’OL, Fleury Di Nallo, est mort
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@Maxppp
Le football lyonnais en deuil. Meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais avec 222 réalisations, Fleury Di Nallo alias "le petit prince de Gerland", est décédé à l’âge de 83 ans révèle L’Equipe. Au cours de sa carrière de joueur, Di Nallo aura passé près de quinze ans à Lyon (1060 - 1974).
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À ce jour, il demeure neuvième meilleur buteur de l’histoire du Championnat de France avec un total de 187 buts, mais il truste aussi le classement des meilleurs buteurs des derbies face à Saint-Etienne avec 14 réalisations. Di Nallo avait remporté trois Coupes de France sous les couleurs lyonnaises (1964, 1967, 1973) et le Trophée des Champions en 1973.
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