Le meilleur buteur de l’histoire de l’OL, Fleury Di Nallo, est mort

Le football lyonnais en deuil. Meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais avec 222 réalisations, Fleury Di Nallo alias "le petit prince de Gerland", est décédé à l’âge de 83 ans révèle L’Equipe. Au cours de sa carrière de joueur, Di Nallo aura passé près de quinze ans à Lyon (1060 - 1974).

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À ce jour, il demeure neuvième meilleur buteur de l’histoire du Championnat de France avec un total de 187 buts, mais il truste aussi le classement des meilleurs buteurs des derbies face à Saint-Etienne avec 14 réalisations. Di Nallo avait remporté trois Coupes de France sous les couleurs lyonnaises (1964, 1967, 1973) et le Trophée des Champions en 1973.