Antony Gautier, le patron des arbitres français, dévoile ses idées pour la saison 2023-2024

Antony Gautier, le nouveau patron des arbitres français, a dévoilé ses idées pour la prochaine saison, dont la sonorisation des officiels durant une rencontre, lors d’une interview accordée à nos confrères de Canal +. «L’objectif, c’est évidemment de pouvoir mettre en œuvre cette sonorisation dès que possible. Nous sommes prêts à toutes les expérimentations. Évidemment, l’expérimentation la plus large qui consisterait à sonoriser en direct et en continu pendant toute la rencontre les arbitres. C’est une véritable plus-value. Une démarche pédagogique très importante qui permet à toutes celles et ceux qui suivent la rencontre de comprendre les décisions», a notamment confié le nouveau numéro 1 de l’arbitrage français. L’ancien arbitre est également revenu sur la manière dont les officiels pourraient s’exprimer devant les médias après une rencontre.

«Je pense qu’il faut véritable réfléchir sérieusement à la façon de proposer aux arbitres d’aller devant les médias. Moi j’ai l’idée de proposer la création d’un porte-parolat de l’arbitrage professionnel ou un responsable de la direction de l’arbitrage sera amené à s’exprimer devant les médias et de présenter les raisons qui ont conduit tel arbitre à prendre telles décisions. C’est une façon aussi de vulgariser l’arbitrage» a déclaré Antony Gautier avant de conclure sur les changements qu’ils souhaitent apporter à l’avenir comme la pénalisation des arbitres en cas de recours à la VAR : «moi je souhaite que dès le début de la saison 2023-2024 nous revenions sur ce principe qui consiste à pénaliser dans la notation un arbitre qui a recours à l’assistance vidéo. Pour moi, la priorité sera toujours sur la prise de décision sur le terrain c’est une évidence et ça fait partie des responsabilités des arbitres, par contre avoir recours à la vidéo ne doit pas être préjudiciable pour les arbitres et doit permettre de prendre en toute transparence les bonnes décisions c’est la seule chose qui doit nous animer et le seul objectif que l’on doit atteindre.» Affaire à suivre donc.

