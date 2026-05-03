MU : Michael Carrick terrasse ses rivaux

Michael Carrick est bel et bien dans la cour des grands. En effet, Manchester United est venu à bout de Liverpool ce dimanche pour le compte de la 35e journée de Premier League (3-2). Un nouveau succès pour les Mancuniens, qui sont désormais qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et si cette qualification est symbolique à Old Trafford, c’est aussi grâce au travail de Michael Carrick.

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Le coach de 44 ans a d’ailleurs fait mal à ses rivaux depuis son arrivée sur le banc anglais. À ce jour, celui-ci a battu Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City), Liam Rosenior (Chelsea) ainsi qu’Unai Emery (Aston Villa) et Arne Slot (Liverpool) lors de son passage en tant qu’intérimaire. Un accomplissement fantastique qui plaît aux supporters des Red Devils !