Menu Rechercher
Commenter 8
Premier League

MU : Michael Carrick terrasse ses rivaux

Par Tom Courel
1 min.
Michael Carrick @Maxppp

Michael Carrick est bel et bien dans la cour des grands. En effet, Manchester United est venu à bout de Liverpool ce dimanche pour le compte de la 35e journée de Premier League (3-2). Un nouveau succès pour les Mancuniens, qui sont désormais qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et si cette qualification est symbolique à Old Trafford, c’est aussi grâce au travail de Michael Carrick.

La suite après cette publicité

Le coach de 44 ans a d’ailleurs fait mal à ses rivaux depuis son arrivée sur le banc anglais. À ce jour, celui-ci a battu Mikel Arteta (Arsenal), Pep Guardiola (Manchester City), Liam Rosenior (Chelsea) ainsi qu’Unai Emery (Aston Villa) et Arne Slot (Liverpool) lors de son passage en tant qu’intérimaire. Un accomplissement fantastique qui plaît aux supporters des Red Devils !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Michael Carrick

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Michael Carrick Michael Carrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier