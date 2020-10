Inter : Christian Eriksen met la pression sur Antonio Conte

Depuis son arrivée en Italie cet hiver contre 20 M€ en provenance de Tottenham, Christian Eriksen a beaucoup de mal. Rarement titulaire avec Antonio Conte, l'international danois a même été annoncé sur le départ dans le but de financer une possible opération autour de N'Golo Kanté. Le milieu offensif a débord voulu se battre pour obtenir sa place mais après un début de saison encore moribond où il n'est toujours pas l'un des premiers noms inscrits sur la feuille de match (une titularisation et une entrée en jeu en Serie A), le joueur commence à sentir le temps long et il le fait comprendre aux dirigeants nerazzurri.

«Je ne veux pas rester sur le banc toute la saison. J'espère que ce n'est pas l'intention de l'entraîneur ou du club. Ça va être une saison chargée, beaucoup de matchs sont au programme et j'espère jouer. Ce n'est jamais agréable de s'asseoir sur le banc et on a tendance à être moins patient. Il y a beaucoup d'attentes, les gens pensaient que j’allais faire la différence à chaque match, mais cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi ils me regardent différemment. J'ai eu des hauts et des bas après le confinement. J'ai bien commencé avec l'Inter et je vis maintenant une nouvelle situation» s'est plaint l'ancien des Spurs dans les colonnes du Telegraph. Conte est prévenu.