Romelu Lukaku était dévasté par le malaise de Christian Eriksen

Dans un entretien accordé au site officiel de l'UEFA à l'aube de la phase finale de la Ligue des Nations, l'attaquant belge de Chelsea Romelu Lukaku s'est confié sur sa carrière avec les Diables Rouges, lui qui a joué sa 100ème sélection en septembre dernier. Le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique est également revenu sur sa relation avec son ancien coéquipier à l'Inter Milan Christian Eriksen, notamment après le malaise dont il a été victime à l'Euro 2020.

« Contre la Russie, c'était vraiment difficile. Pendant mon séjour à l'Inter, j'ai passé plus de temps avec Christian qu'avec ma mère, mon fils ou mon frère, car en Italie, avec l'entraînement, vous êtes au club toute la journée. Sa chambre était à côté de la mienne, il jouait à Call of Duty et à d'autres jeux. Donc, quand (il s'est effondré sur le terrain, ndlr), je l'ai appris pendant la causerie et j'ai commencé à pleurer. Sur le chemin du stade de Saint-Pétersbourg, j'avais besoin de quelque chose pour me remonter le moral, alors j'ai décidé de jouer pour lui pendant tout le tournoi. Je voulais lui montrer que j'étais avec lui. Je lui ai également envoyé un message et j'ai été soulagé qu'il me réponde. »