Rien ne va plus entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen

C’est de plus en plus tendu entre le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen. Depuis le début de l’été, les Blaugranas cherchent à faire partir le gardien allemand, présent au club depuis 11 ans et qui a tout connu. Il lui reste encore trois ans de contrat après sa dernière prolongation remontant à août 2023. À l’époque, il était encore considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste. Sa grave blessure un an plus tard a tout changé. Depuis, Wojciech Szczesny est venu pour jouer les pompiers de service, et a été bon, provoquant les envies du Barça de transférer son titulaire depuis une décennie.

L’ancien du Borussia Mönchengladbach coûte cher en salaire. Le voir partir ferait beaucoup de bien au club, qui a même recruté Joan Garcia de l’Espanyol pour 25 M€ il y a un mois. Celui-ci devrait être le numéro un avec le Polonais juste derrière. Le Barça a donc montré à l’international allemand, qui vise la Coupe du Monde avec sa sélection dans un an, la porte de sortie s’il veut bel et bien jouer. On peut discuter de la manière de faire de la direction catalane mais Ter Stegen s’est retrouvé dans une drôle de situation. Il n’a pas trop le choix en réalité. Sauf qu’il s’est à nouveau blessé, cette fois au dos, et doit se faire opérer.

La blessure de ter Stegen retarde l’inscription de Garcia

Cette absence de trois mois environ bouleverse tous les plans, ceux du gardien et des Culés. «Après des discussions approfondies avec l’équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour moi de récupérer pleinement est de subir une opération du dos. (…) Cette fois-ci, les médecins estiment qu’il faudra environ trois mois, par mesure de précaution, afin d’éviter tout risque», a communiqué ter Stegen sur ses réseaux sociaux. Ce message a devancé le communiqué du Barça, qui lui n’a pas évoqué de durée, affirmant qu’«à l’issue de l’intervention, un nouveau rapport médical vous sera fourni.»

C’est bien là tout l’enjeu. Non seulement Ter Stegen ne pourra pas être vendu ou prêté cet été mais la durée de son indisponibilité a une incidence sur l’inscription de Joan Garcia auprès de la ligue. Le club estime que l’Allemand a exagéré certains éléments pour se voir accorder un arrêt prétendument long, révèle Mundo Deportivo et retardé l’inscription de la nouvelle recrue en guise de vengeance. Le service médical de la Liga doit encore valider ou non la convalescence du gardien et cette dernière peut accorder la possibilité d’inscrire un joueur par un autre pour la saison à venir. Ce fut par exemple le cas avec Dani Olmo l’an passé. La recrue avait profité de la blessure de Christensen.