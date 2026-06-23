CdM 2026, EdF : le message de soutien de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

C’est la triste nouvelle du jour. Didier Deschamps a quitté les Bleus et les États-Unis pour rentrer en France suite au décès de sa mère. Un événement qui a touché le groupe tricolore. Ce soir, Kylian Mbappé a adressé un message à son sélectionneur.

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Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

« Toutes nos pensées vont à notre coach et à l’ensemble de sa famille. Vous n’êtes pas seuls », a posté le capitaine des Bleus dans une story publiée sur son compte Instagram.