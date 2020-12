Benfica-Barça : la nouvelle galère de l'indésirable Jean-Clair Todibo

A 20 ans, Jean-Clair Todibo a déjà vécu plus de péripéties que beaucoup en une seule carrière. Grand espoir du Toulouse Football Club, où il a fait ses débuts en professionnels, le natif de Cayenne a vite tapé dans l'oeil des cadors du Vieux Continent en 2018. La Juventus, Naples, Manchester City ou encore le Borussia Dortmund se sont tous pressés à ses pieds. Mais finalement, le défenseur a dit oui au FC Barcelone le 8 janvier 2019. Alors qu'il était attendu durant l'été et qu'il devait donc terminer la saison avec les Violets, le Français est arrivé plus tôt que prévu. En conflit avec les Pitchounes et écarté car il n'avait pas souhaité prolonger son contrat, il a finalement eu gain de cause et a rejoint la Catalogne en janvier.

Le Français est baladé de prêt en prêt

Une arrivée surprenante pour beaucoup. Mais le jeune homme arrivait des ambitions et des rêves plein la tête. Utilisé à deux reprises en six mois, il ne l'a pas été beaucoup plus lors de la saison suivante (2019-2020). En effet, Ernesto Valverde, encore en poste à l'époque, l'avait aligné à trois reprises lors de la première partie de saison. Ce qui n'était pas suffisant pour un jeune élément. Pour engranger du temps de jeu et s'aguerrir, puisque Quique Setién ne comptait pas sur lui, il a donc été prêté à Schalke 04 au mercato d'hiver 2020. Après 10 apparitions toutes compétitions confondues, Todibo est revenu au Barça cet été. Comme ses prédécesseurs, Ronald Koeman a invité le Français à aller voir ailleurs.

Courtisé par plusieurs écuries, notamment Fulham ou encore Rennes, le joueur de 20 ans a finalement atterri à Benfica en toute fin de mercato, bien aidé par l'influent Jorge Mendes. En effet, le 5 octobre dernier, il a rejoint le club portugais sous la forme d'un prêt payant de deux saisons de 2 millions d'euros. Les pensionnaires du stade de la Luz, qui possèdent une option d'achat de 20 millions d'euros, ont aussi pris en charge l'intégralité du salaire du joueur. Une excellente nouvelle pour le Barça, dans le dur financièrement, comme pour le joueur. Mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu. En effet, l'ancien du TFC enchaîne les pépins physiques. Outre une blessure à l'aine qu'il a traînée cet été, il a au le coronavirus avant d'être ensuite arrêté plusieurs semaines (manque d'entraînement, problèmes au tendon d'Achille du pied droit).

Benfica veut renvoyer Todibo au Barça en janvier

Un état physique qui plombe son aventure au Portugal. Car Jean-Clair Todibo n'a pas disputé la moindre minute sous le maillot de Benfica cette saison. Celui dont le dernier match officiel remonte au 31 mai dernier (Schalke-Werder Brême) pose question. En effet, O Jogo et les médias catalans Sport et Mundo Deportivo expliquent que Benfica souhaiterait mettre un terme à ce prêt plus tôt que prévu, soit au mois de janvier prochain. Le club de Lisbonne, qui compte sur la charnière Otamendi-Vertonghen, voyait en Todibo son troisième central. Mais il est dans l'incapacité de tenir ce rôle depuis son arrivée. Benfica compte ainsi recruter le Brésilien Lucas Verissimo pour se renforcer derrière et n'aura donc plus besoin du Français.

Sport explique que la formation portugaise possède une clause lui permettant de casser ce prêt et de renvoyer le joueur cet hiver à Barcelone. Ce qui ne serait pas une si mauvaise nouvelle pour le Barça qui doit faire face à de nombreuses blessures dans ce secteur de jeu précise le média catalan. Il reste à savoir si Ronald Koeman comptera sur lui cette fois-ci. Le Néerlandais a confié à son sujet ce mardi en conférence de presse : «Todibo est une idée pour janvier, je ne sais pas si ce qu'ils (les médias) disent est vrai». Pas épargné par les pépins physiques, Jean-Clair Todibo reviendrait chez les Blaugranas avec un manque de rythme, si jamais il ne joue pas d'ici le mois de janvier. Poussé vers la sortie à Benfica et dans l'incertitude à Barcelone, le Français de 20 ans devrait encore vivre un mercato agité. Une habitude pour lui ces dernières saisons.