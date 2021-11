Barça : la Liga surveille déjà l'opération Dani Alves

Ces dernières heures, le FC Barcelone étudie la faisabilité d'un retour de Dani Alves en Catalogne cet hiver. Si le défenseur brésilien n'a jamais caché son désir de revenir en Catalogne, sa candidature a pris encore un peu plus d'épaisseur avec la nomination de Xavi au poste d'entraîneur du Barça. Mais les Blaugranas devront se montrer pragmatiques pour finaliser ce dossier. Selon les informations d'UOL Esporte, la Liga surveillerait de très près l'opération.

L'instance va en effet réclamer des comptes au président Joan Laporta avec les détails financiers et contractuels de la transaction. Une démarche qui permettra à Javier Tebas et ses collaborateurs de constater si le potentiel retour d'Alves au FC Barcelone respecte bien le fair-play financier. Pour rappel, la dette du club catalan s'élèverait à 1,2 milliard d'euros. La Liga scrute donc les moindres faits et gestes des pensionnaires du Camp Nou...