Pas de surprise, Roberto Martinez n’est plus le sélectionneur du Portugal. Au surlendemain de l’élimination de la Selecção das quinas face à l’Espagne (1-0) en 1/8es de finale de Coupe du Monde, la fédération portugaise a confirmé le départ de l’entraîneur de 52 ans. Il l’avait lui-même annoncé lundi soir. Pour rappel, Jorge Jesus est le grand favori pour lui succéder sur le banc du Portugal.

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«Le contrat entre la FPF et le Sélectionneur National a pris fin ce mercredi. La Fédération portugaise de football informe que la liaison contractuelle avec le sélectionneur national, Roberto Martinez, et son équipe technique a officiellement pris fin ce mercredi. La Fédération portugaise de football remercie Roberto Martinez et son équipe technique pour tout son professionnalisme et son équipe technique au cours des trois dernières années et demie, une période marquée par la conquête de la Ligue des Nations en 2025, mais aussi pour le dévouement, le professionnalisme et l’engagement avec lequel il a embrassé le projet et pour la façon dont il a toujours respecté le pays et le football portugais. Le président de la Fédération portugaise de football travaille déjà à l’embauche du futur sélectionneur national, dans le but de continuer à promouvoir l’ambition et la culture de la victoire qui doivent toujours guider l’équipe nationale dans toutes les compétitions qu’elle dispute.»