SCO Angers : victoire judiciaire pour Abdelkader K. dans l’affaire d’exercice illégale de la fonction d’agent

Ce mardi 28 mai avait lieu le procès de l’ancien président du SCO Angers Saïd Chabane. Le tribunal de Bobigny a intégralement relaxé les accusés dont le dirigeant de 59 ans, dans la décision rendue aujourd’hui. Mais parmi les différents prévenus, il y a aussi Abdelkader K, passé par le club angevin qui remporte une victoire judiciaire après avoir été traîné dans la boue à plusieurs reprises ces derniers mois. Victime de dommages collatéraux, son innocence a aujourd’hui été reconnue.

La procédure dont a fait l’objet Monsieur Abdelkader K. a été disproportionnée. Il a été victime de deux perquisitions, deux gardes à vue et une interpellation. Son avocate, Salomé Cohen, nous confie : «On est très heureux que la justice ait enfin reconnu son innocence et lui a permis d’avancer dans la vie. Ça a été une véritable injustice qu’il a vécue dans l’attente de ce procès. On est confiant pour l’avenir».